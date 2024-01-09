WOAY ELECTIONS: State and county candidate tracker 2024

By
Micah Leith
-

This list tracks all of the candidates who have filed paperwork to run for office, according to the secretary of state’s website. The candidates on this list will appear on at least one ballot in our viewing area. It will update as more candidates submit their filings.

To skip to the category you want, click the corresponding link below.

GOVERNOR

DEMOCRAT
REPUBLICAN
STEPHEN WILLIAMS
 
 
 
 
MAC WARNER
 
 
 
 

ATTORNEY GENERAL

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARY OF STATE

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
KRIS WARNER
 
 
 
 

AUDITOR

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
ERIC L. HOUSEHOLDER
 
 
 
 

 

CONGRESS

SENATOR

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
ALEX MOONEY
JANET MCNULTY
 
 
 

CONGRESSIONAL DISTRICT 1

DEMOCRAT
REPUBLICAN
CHRIS BOB REED
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONGRESSIONAL DISTRICT 2

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
RILEY MOORE
DENNIS “NATE” CAIN
JOSEPH “JOE” MOORE
 
 

FAYETTE COUNTY

COUNTY COMMISSION

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
GREG FERNETT
MIKE HARVEY
TOM LOUISOS
 
 

PROSECUTING ATTORNEY:

ANTHONY CILIBERTI [D]

ASSESSOR:

HARVEY (EDDIE) YOUNG [R]

MAGISTRATE:

AMANDA DAVIS

MATT JEFFRIES

DANITA G. YOUNG

BOARD OF EDUCATION:

CINDY WHITLOCK

GREENBRIER COUNTY

COUNTY COMMISSIONER

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
ROBERT (BOBBY) FORD
 
 
 
 

SHERIFF

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
CHARLES (DOUG) BEARD
 
 
 
 

ASSESSOR:

JOSEPH DARNELL [D]

MAGISTRATE:

KIMBERLY JOHNSON

TIMOTHY STOVER

MCDOWELL COUNTY

SHERIFF

DEMOCRAT
REPUBLICAN
JAMES MUNCY
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRATE:

MARK SHELTON

MERCER COUNTY

COUNTY COMMISSION

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
BRIAN BLANKENSHIP
 
 
 
 

SHERIFF

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
ALAN CHRISTIAN
 
 
 
 

PROSECUTING ATTORNEY:

BRIAN K. COCHRAN [D]

ASSESSOR:

LYLE COTTLE [R]

TOMMY A. BAILEY [R]

MAGISTRATE:

KEITH THOMAS COMPTON

MIKE CROWDER

MIKE FLANIGAN

WILLIAM HOLROYD

SUSAN HONAKER

MONROE COUNTY

COUNTY COMMISSION

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
KENNY W. MANN
 
 
 
 

SHERIFF

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
MICHAEL HELLER
 
 
 
 

PROSECUTING ATTORNEY:

JUSTIN R. ST. CLAIR [D]

ASSESSOR:

SARAH F. MARTIN [R]

MAGISTRATE:

FRANK C. BASILE

KEVIN L. MILLER

BOARD OF EDUCATION:

SCOTT WOMACK

NICHOLAS COUNTY

PROSECUTING ATTORNEY:

PAUL WILLIAMS [R]

CONSERVATION DISTRICT SUPERVISOR:

LARRY GREYNOLDS

MAGISTRATE:

W.A. “BILLY” SPINKS

RALEIGH COUNTY

COUNTY COMMISSION

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
LINDA K. EPLING
 
 
 
 

SHERIFF

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
JAMES (JIM) CANADAY II
FRANK PRIDDY
 
 
 

ASSESSOR:

LINDA SUMNER [R]

MAGISTRATE:

PAUL BLUME

TOMI S. PECK

GREG TANNER

GARY VAUGHN

SUMMERS COUNTY

COUNTY COMMISSION

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
CHARLES SAUNDERS
 
 
 
 

SHERIFF

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
JUSTIN FARIS
 
 
 
 

PROSECUTING ATTORNEY:

CHRISTOPHER LEFLER [R]

ASSESSOR:

GREG VANDALL [D]

MAGISTRATE:

JACK HELLEMS

J.W. BILL JEFFRIES

CONSERVATION DISTRICT SUPERVISOR:

JOHN FARRELL

WYOMING COUNTY

COUNTY COMMISSION

DEMOCRAT
REPUBLICAN
RANDALL ALIFF
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHERIFF

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
BRAD ELLISON
 
 
 
 

PROSECUTING ATTORNEY:

GREGORY BISHOP [R]

ASSESSOR:

MICHAEL E. (MIKE) COOK [R]

MAGISTRATE:

CRAIG COOK

ROGER “SNOWMAN” SNOW

JEFF BARLOW

BOARD OF EDUCATION:

MICHAEL R. “MIKE” PRICHARD

RICHARD “RICHIE” WALKER

STATE SENATE

DISTRICT 6 (MERCER AND MCDOWELL)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
CHANDLER SWOPE
 
 
 
 

DISTRICT 9 (RALEIGH AND WYOMING)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
CHRISTY CARDWELL
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRICT 10 (FAYETTE, GREENBRIER, SUMMERS, AND MONROE)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
JACK DAVID WOODRUM
 
 
 
 

HOUSE OF DELEGATES

DISTRICT 35 (WYOMING)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
ADAM VANCE
 
 
 
 

DISTRICT 37 (MERCER)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
MART GEARHEART
 
 
 
 

DISTRICT 42 (RALEIGH)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
ADDAM GIBSON
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRICT 43 (RALEIGH)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
CHRISTOPHER TONEY
 
 
 
 

DISTRICT 45 (RALEIGH)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
ERIC BROOKS
 
 
 
 

DISTRICT 46 (GREENBRIER)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
JEFF CAMPBELL
 
 
 
 

DISTRICT 49 (NICHOLAS)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
HEATHER TULLY
 
 
 
 

DISTRICT 50 (FAYETTE)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
DAVID “ELLIOTT” PRITT
 
 
 
 

DISTRICT 52 (FAYETTE)

DEMOCRAT
REPUBLICAN
 
 
 
 
 
GREGORY INGRAM
 
 
 
 

JUDICIAL

JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF APPEALS- DIVISION 1:

Haley Bunn

JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF APPEALS- DIVISION 2:

Charles S. Trump IV

JUDICIAL CIRCUIT 14 (RALEIGH):

Russell O. (Rusty) Wooton

JUDICIAL CIRCUIT 9 (MERCER):

Ryan Flanigan

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