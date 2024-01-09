WOAY ELECTIONS: State and county candidate tracker 2024

This list tracks all of the candidates who have filed paperwork to run for office, according to the secretary of state’s website. The candidates on this list will appear on at least one ballot in our viewing area. It will update as more candidates submit their filings.
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GOVERNOR
ATTORNEY GENERAL
SECRETARY OF STATE
AUDITOR
CONGRESS CONGRESSIONAL DISTRICT 1
CONGRESSIONAL DISTRICT 2
RILEY MOORE DENNIS “NATE” CAIN JOSEPH “JOE” MOORE
FAYETTE COUNTY COUNTY COMMISSION
GREG FERNETT MIKE HARVEY TOM LOUISOS
PROSECUTING ATTORNEY:
ANTHONY CILIBERTI [D]
ASSESSOR:
HARVEY (EDDIE) YOUNG [R]
MAGISTRATE:
AMANDA DAVIS
MATT JEFFRIES
DANITA G. YOUNG
BOARD OF EDUCATION:
CINDY WHITLOCK
GREENBRIER COUNTY COUNTY COMMISSIONER
SHERIFF
ASSESSOR:
JOSEPH DARNELL [D]
MAGISTRATE:
KIMBERLY JOHNSON
TIMOTHY STOVER
MCDOWELL COUNTY SHERIFF
MAGISTRATE:
MARK SHELTON
MERCER COUNTY COUNTY COMMISSION
SHERIFF
PROSECUTING ATTORNEY:
BRIAN K. COCHRAN [D]
ASSESSOR:
LYLE COTTLE [R]
TOMMY A. BAILEY [R]
MAGISTRATE:
KEITH THOMAS COMPTON
MIKE CROWDER
MIKE FLANIGAN
WILLIAM HOLROYD
SUSAN HONAKER
MONROE COUNTY COUNTY COMMISSION
SHERIFF
PROSECUTING ATTORNEY:
JUSTIN R. ST. CLAIR [D]
ASSESSOR:
SARAH F. MARTIN [R]
MAGISTRATE:
FRANK C. BASILE
KEVIN L. MILLER
BOARD OF EDUCATION:
SCOTT WOMACK
NICHOLAS COUNTY
PROSECUTING ATTORNEY:
PAUL WILLIAMS [R]
CONSERVATION DISTRICT SUPERVISOR:
LARRY GREYNOLDS
MAGISTRATE:
W.A. “BILLY” SPINKS
RALEIGH COUNTY COUNTY COMMISSION
SHERIFF
JAMES (JIM) CANADAY II FRANK PRIDDY
ASSESSOR:
LINDA SUMNER [R]
MAGISTRATE:
PAUL BLUME
TOMI S. PECK
GREG TANNER
GARY VAUGHN
SUMMERS COUNTY COUNTY COMMISSION
SHERIFF
PROSECUTING ATTORNEY:
CHRISTOPHER LEFLER [R]
ASSESSOR:
GREG VANDALL [D]
MAGISTRATE:
JACK HELLEMS
J.W. BILL JEFFRIES
CONSERVATION DISTRICT SUPERVISOR:
JOHN FARRELL
WYOMING COUNTY COUNTY COMMISSION
SHERIFF
PROSECUTING ATTORNEY:
GREGORY BISHOP [R]
ASSESSOR:
MICHAEL E. (MIKE) COOK [R]
MAGISTRATE:
CRAIG COOK
ROGER “SNOWMAN” SNOW
JEFF BARLOW
BOARD OF EDUCATION:
MICHAEL R. “MIKE” PRICHARD
RICHARD “RICHIE” WALKER
STATE SENATE DISTRICT 6 (MERCER AND MCDOWELL)
DISTRICT 9 (RALEIGH AND WYOMING)
DISTRICT 10 (FAYETTE, GREENBRIER, SUMMERS, AND MONROE)
HOUSE OF DELEGATES DISTRICT 35 (WYOMING)
DISTRICT 37 (MERCER)
DISTRICT 42 (RALEIGH)
DISTRICT 43 (RALEIGH)
DISTRICT 45 (RALEIGH)
DISTRICT 46 (GREENBRIER)
DISTRICT 49 (NICHOLAS)
DISTRICT 50 (FAYETTE)
DISTRICT 52 (FAYETTE)
JUDICIAL
JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF APPEALS- DIVISION 1:
Haley Bunn
JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF APPEALS- DIVISION 2:
Charles S. Trump IV
JUDICIAL CIRCUIT 14 (RALEIGH):
Russell O. (Rusty) Wooton
JUDICIAL CIRCUIT 9 (MERCER):
Ryan Flanigan
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Micah Leith is the current assistant news director at WOAY. Follow him on Facebook @LeithMicahTV, Twitter (X) @LeithMicah, or send him an email at mleith@woay.com